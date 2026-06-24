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Мартин Дубравка ще се присъедини към Тотнъм със свободен трансфер

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Спорт
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Словакът ще заеме мястото на Гулиелмо Викарио.

Мартин Дубравка ще се присъедини към Тотнъм със свободен трансфер
Снимка: БТА
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Английският футболен клуб Тотнъм е постигнал съгласие с вратаря Мартин Дубравка, който ще се присъедини към лондончани със свободен трансфер през лятото, съобщава "Скай Спортс".

37-годишният словашки национал, който през миналия сезон игра за Бърнли, ще заеме мястото на Гулиелмо Викарио и ще бъде резерва на титуляра Антонин Кински.

Младият Кински застана под рамката на вратата на "шпорите" към края на сезона, когато на Викарио се наложи да се подложи на операция. 29-годишният италиански страж пък е търсен от Ювентус и Наполи, но той все още не е напуснал северен Лондон.

Мартин Дубравка има 197 мача във Висшата лига за Нюкасъл и Бърнли, като прекара и един сезон в Манчестър Юнайтед, където изигра два двубоя по пътя към триумфа в Купата на лигата през кампания 2022/2023.

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#Мартин Дубравка #Висша лига 2026/27 #ФК Тотнъм

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