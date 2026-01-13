БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:52 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Паскалев подсили Арда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Централният защитник е най-новото попълнение на тима от Кърджали.

Мартин Паскалев подсили Арда
Слушай новината

Новините в Арда не липсват през днешния ден. Тимът от Кърджали осъществи входящ трансфер. Най-новото име в състава на Александър Тунчев се казва Мартин Паскалев, обявиха официално от клуба. Централният защитник идва със свободен трансфер от ФК Сараево.

След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч, двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.

Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001г. в Свиленград. Баща му е бивш вратар Красимир Паскалев, който има мачове в А и в Б група през 90-те години.

Новият футболист на Арда апочва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към АРДА. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник. През последната година обаче имаше едва седем мача за босненския гранд и беше ясно, че на него няма да се разчита, заради което той е решил да се раздели.

Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Мартин Паскалев много успехи с фланелката на Арда“, се казва в приветствието към новото попълнение на небесносините. Той се превръща и в тяхното първо зимно попълнение, а другата набелязана позиция за селекция е тази на централния нападател.

По-рано днес Арда обяви и програмата за зимната си работа по време на лагера в Анталия, а иначе подготовката им стартира на 4-и януари.

Свързани статии:

Четири контроли за Арда в Анталия
Четири контроли за Арда в Анталия
Футболистите на Александър Тунчев ще премерят сили със съперници от...
Чете се за: 01:10 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Мартин Паскалев # ПФК Арда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистерия в небето над Северозападна България
1
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
2
Еленче подгони индийски носорог
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Как и кога да използваме имуностимуланти?
6
Как и кога да използваме имуностимуланти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Борислав Рупанов напусна отбора
Хулио Веласкес: Борислав Рупанов напусна отбора
Алваро Арбеола: Разбирам отговорността, която нося Алваро Арбеола: Разбирам отговорността, която нося
Чете се за: 01:15 мин.
Левски тръгна с равенство в Белек Левски тръгна с равенство в Белек
Чете се за: 02:10 мин.
Жоао Кансело обратно в Барселона Жоао Кансело обратно в Барселона
Чете се за: 01:50 мин.
Шаби Алонсо: Тръгвам си с уважение, благодарности гордост Шаби Алонсо: Тръгвам си с уважение, благодарности гордост
Чете се за: 01:22 мин.
Белгиец ще запълва пробойните в Монако Белгиец ще запълва пробойните в Монако
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Облечи я в бикини" – скандалът около чатбота...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ