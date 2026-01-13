Мартин Паскалев подсили Арда

Новините в Арда не липсват през днешния ден. Тимът от Кърджали осъществи входящ трансфер. Най-новото име в състава на Александър Тунчев се казва Мартин Паскалев, обявиха официално от клуба. Централният защитник идва със свободен трансфер от ФК Сараево.

След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч, двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.

Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001г. в Свиленград. Баща му е бивш вратар Красимир Паскалев, който има мачове в А и в Б група през 90-те години.

Новият футболист на Арда апочва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към АРДА. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник. През последната година обаче имаше едва седем мача за босненския гранд и беше ясно, че на него няма да се разчита, заради което той е решил да се раздели.

„Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Мартин Паскалев много успехи с фланелката на Арда“, се казва в приветствието към новото попълнение на небесносините. Той се превръща и в тяхното първо зимно попълнение, а другата набелязана позиция за селекция е тази на централния нападател.

По-рано днес Арда обяви и програмата за зимната си работа по време на лагера в Анталия, а иначе подготовката им стартира на 4-и януари.