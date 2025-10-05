БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мартин Йодегор отново се контузи

Спорт
Норвежецът е с травма в коляното след мача с Уест Хем.

Мартин Йодегор
Снимка: БТА
За трети път от началото на сезона капитанът на Арсенал Мартин Йодегор се контузи. В събота полузащитникът напусна терена с травма в коляното в мача срещу Уест Хем във Висшата лига.

"Мисля, че той имаше сблъсък коляно в коляно и веднага се почувства некомфортно. Говорих с него, ще трябва да изчакаме и да видим какво ще кажат лекарите. Но и с това нямахме голям късмет", коментира мениджърът на Арсенал Микел Артета.

Йодегор се завърна на терена съвсем наскоро след контузия на рамото. Той беше заменен от Мартин Субименди.

Това е трети път във Висшата лига, в който Йодегор е сменен през първото полувреме. Той напусна в 38-ата минута срещу Лийдс през август поради контузия на рамото. След това получи рецидив на контузията срещу Нотингам Форест миналия месец и беше изваден от игра в 18-ата минута.

"Той имаше две контузии на рамото, а после и тази. Ще намерим решение, но нашият капитан е играч, който ни дава съвсем различно измерение с нещата, които може да прави, особено в атака. Нека изчакаме и да се надяваме, че не е чак толкова зле", добави Артета.

Йодегор не беше единственият контузен, след като Деклан Райс беше сменен в 79-ата минута по негово желание заради проблем с гърба преди мачовете на Англия с Уелс и Латвия този месец.

"Той не е добре, защото ме помоли да излезе, което е жалко. Имаше болки в гърба и не можеше да продължи, което е нещо много необичайно за Деклан, така че ще трябва да го прегледаме и да видим как е", каза още Артета.

