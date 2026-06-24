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Машинистът, загинал в жп катастрофа в Англия, преминал на червен сигнал?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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машинистът загинал влакова катастрофа югоизточна англия преминал червен сигнал съобщиха разследващите
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Машинистът на влак, загинал при сблъсък в Югоизточна Англия, е преминал на червен сигнал броени мигове преди катастрофата, съобщиха разследващите, цитирани от Пи Ей Мидия/ДПА.

60-годишният Шон Бъртън загина, след като влакът, който управляваше, се блъсна в задната част на спряла композиция на същата компания.

Звеното за разследване на железопътни инциденти заяви в неокончателен доклад, че влакът на Бъртън е преминал на червен семафор, близо до мястото на сблъсъка в Екстоу, край Бедфорд, в 17.15 ч. в петък.

Добавя се, че "все още не е възможно да се каже каква индикация е получил машинистът" от Системата за автоматично предупреждение, с която е била оборудвана композицията.

Около 162 души бяха ранени при удара, 102 от които бяха приети в болници. 53 души остават за лечение в здравни заведения, включително осем в критично състояние.

Кадри от насочената напред камера за наблюдение на влака на Бъртън показват, че сигналът, близо до мястото на катастрофата "е бил червен, когато влакът е приближавал и преминал покрай него”, съобщиха разследващите.

Първоначалните анализи на устройството, записващи данните на пътуването, което беше намерено сред останките на влаковете, показват, че композицията се е движила със 122 км/ч, когато девет секунди преди удара са задействани спирачките.

Скоростта на влака е била намалена до 80 км/ч в момента на удара.

Звеното за разследване на железопътни инциденти съобщи, че е в ход цялостно разследване, което да изясни "действията на участниците (в катастрофата) и факторите, които може да са им оказали влияние".

#жп катастрофа край Лондон #жп катастрофа #влакова катастрофа

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