Мащабна акция срещу наркотици и райски газ по Южното Черноморие

Полицейските акции срещу разпространението на наркотици и райски газ по Южното Черноморие. Само за изминалото денонощие на територията на община Несебър са задържани 10 души за притежание или разпространение на наркотични вещества. Образувани са девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни.

При проверките полицаите са иззели количества марихуана, метамфетамин, както и най-малко 18 флакона с райски газ, десетки балони и още седем кашона с флакони, открити в автомобил на 24-годишен мъж от София. По данни на полицията той е продавал райски газ на непълнолетни след предварителна уговорка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

И в община Созопол полицейските проверки са довели до разкриването на случаи на незаконно държане и предполагаемо разпространение на райски газ. Образувани са три преписки – една за притежание на наркотични вещества и две за открити количества райски газ. При акциите са иззети общо 46 флакона с различна вместимост.

При единия от случаите е задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, за когото е получен сигнал, че продава райски газ на видимо непълнолетни. В автомобила му полицаите откриват 21 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона.

При втората проверка служители на Районното управление в Созопол и „Икономическа полиция“ спират автомобил, управляван от 21-годишен софиянец. В колата са намерени още 25 флакона с райски газ. По данни на полицията същият мъж е бил проверен само няколко дни по-рано в Китен, където от автомобила му са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. Работата по случая продължава.