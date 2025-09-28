БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Полша също реагира на напрежението – страната вдигна изтребители

повече милион души украйна без ток снощните руски въздушни удари
Снимка: БГНЕС
В Украйна беше обявена национална въздушна тревога заради заплахи от руски ракетни удари, съобщи Ройтерс.
В Киев през нощта са нанесени щети по жилищни и административни сгради. Двама души са пострадали и са настанени в болница.

Полша също реагира на напрежението – страната вдигна изтребители, след като руски дронове нарушиха въздушното ѝ пространство. Варшава определи действията като превантивна мярка за защита на сигурността на гражданите.

Молдова на кръстопът: ЕС или Русия – изборът е утре
Молдова на кръстопът: ЕС или Русия – изборът е утре
Иран срещу Запада: „САЩ предадоха дипломацията, а ЕС я погреба“ Иран срещу Запада: „САЩ предадоха дипломацията, а ЕС я погреба“
Продуцентът Андреа Иерволино стартира работа по биографичен филм за Джорджо Армани Продуцентът Андреа Иерволино стартира работа по биографичен филм за Джорджо Армани
Изоставен павилион в Бруклин е преобразен в "динозавърска бакалия" Изоставен павилион в Бруклин е преобразен в "динозавърска бакалия"
Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на принц Хисахито Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на принц Хисахито
Гърция обмисля забрана за социални мрежи от деца под 16 години Гърция обмисля забрана за социални мрежи от деца под 16 години
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
