Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна



В Украйна беше обявена национална въздушна тревога заради заплахи от руски ракетни удари, съобщи Ройтерс.

В Киев през нощта са нанесени щети по жилищни и административни сгради. Двама души са пострадали и са настанени в болница.

Полша също реагира на напрежението – страната вдигна изтребители, след като руски дронове нарушиха въздушното ѝ пространство. Варшава определи действията като превантивна мярка за защита на сигурността на гражданите.