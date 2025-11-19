БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Матей Казийски и Цветан Соколов отбелязаха 33 точки при четвърти пореден успех на Халкбанк

Спорт
Тимът, воден от Радостин Стойчев, остава безгрешен в шампионата.

Матей Казийски
Снимка: Startphoto.bg
Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха пореден силен двубоя за своя турски клуб Халкбанк (Анкара). Тимът, воден от Радостин Стойчев, победи у дома Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:0 (25:21, 25:19, 25:21) гейма в мач от 4-ия кръг на турската Ефелер Лига.

Двубоят се игра пред 300 зрители в зала “Зираат Банккарт”.

41-годишният Матей Казийски заби 16 точки (3 аса, 2 блока, 69% ефективност в атака - 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +11).

Цветан Соколов стана най-резултатен за домакините със 17 точки (1 ас, 4 блока, 48% ефективност в атака- +11).

Йоанди Леал се отличи с 16 точки (2 аса, 1 блок, 54%” ефективност в атака - 24% перфектно и 41% позитивно посрещане - +11).

Петър Дирлич бе най-резултатен за Бурса с 13 точки.

Халбанк заема 3-ото място в класирането с актив от 4 победи в 4 мача. Бурса се намира на предпоследната 13-а позиция с 4 загуби.

