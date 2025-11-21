БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Мъжката щафета на България завърши на пето място във втора четвъртфинална серия на Световната купа

Световната купа в Гданск продължава до неделя.

Българската мъжка щафета завърши на пето място във втора четвъртфинална серия на 5000 м на третата за сезона Световната купа по шорттрек в Гданс (Полша). Състезанието е олимпийска квалификация за Игрите в Италия през февруари догодина.

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:29.720 минути и останаха зад тимовете на Италия, Белгия, Полша и Норвегия. Италия и Белгия продължават на полуфиналите.

При мъжете на 1000 метра Иван Дончев достигна до четвъртфиналните репешажи. В предварителните серии Максимов финишира четвърти в първа с 1:30.420 минута, Дончев трети във втора с 1:32.641, а Кюмюрджиев втори в десета с 1:30.628. На репешажите Дончев беше съборен от съперник и не успя да завърши във втора серия, но със съдийско решение продължи напред. Кюмюрджиев се нареди трети с 1:28.656 минути, а Максимов пети с 1:30.207 в пета серия.

Световната купа в Гданск продължава до неделя.

