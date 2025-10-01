Мбапе не счита головете за най-важното

Голмайсторът на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе не скри задоволството си от хеттрика, който реализира в мрежата на Кайрат Алмати във вторник вечер. Мбапе вече има 60 гола в най-комерсиалния клубен турнир.

"Моята работа е да помагам на отбора. Мислех си само за това и направих всичко възможно, за да спечелим", коментира Мбапе, цитиран от агенция ДПА. "Ако вкарам голове, това е страхотно. Ако не вкарам, но помогна на тима, това също е страхотно. Най-важното е да спечелим", добави френският нападател.

"Дойдохме тук с ясна цел, а именно да спечелим мача. Това е различно състезание от испанското първенство и искахме да започнем в добър тон", заяви старши треньорът Шаби Алонсо след втория пореден успех на Реал Мадрид в Шампионската лига.