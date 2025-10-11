БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Мбапе ще пропусне световната квалификация срещу Исландия

Нападателят на Реал Мадрид получи травма срещу Азербайджан снощи.

Капитанът на Франция Килиан Мбапе ще пропусне предстоящия квалификационен мач за световното първенство през 2026 година срещу Исландия поради контузия, съобщи АФП, позовавайки се на треньорския щаб на тима.

Нападателят на Реал Мадрид няма да участва в двубоя на 13 октомври заради травмата в десния глезен, която получи срещу Азербайджан снощи. Той се оплака от подобна контузия на 4 октомври по време на срещата от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

