"Медицински надзор" ще проверява периодично болници заради нерегламентирани плащания от пациенти

Във връзка с ограничаване на нерегламентираните плащания и доплащания от здравноосигурени лица за оказана медицинска помощ Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще анализира вече установени и санкционирани лечебни заведения за неправомерно получени суми и на тази база ще бъдат планирани периодични одити на лечебните заведения с повишен риск. Това съобщават от "Медицински надзор".

Ще бъде задълбочено сътрудничеството и с други контролни институции за увеличаване броя на съвместните проверки - НЗОК, районните здравни инспекции, икономическа полиция, прокуратурата.

Правомерните плащания от страна на здравноосигурените лица са потребителска такса, за избор на лекар или екип (по желание), за медицински изделия или консумативи извън покритите от НЗОК, допълнителни услуги и подобрени битови условия, услуги, които са извън обхвата на заплащане от НЗОК лекарства (в определени случаи), припомнят от агенцията.

Нерегламентирани плащания са такса "избор на екип", когато реално няма избор, пакети с "допълнителни услуги". В някои големи болници е практика да се предлагат "пакети", които включват информационен асистент, обучение против падане, административно обслужване и др., обясняват от "Медицински надзор". Незаконно е и заплащането за консумативи, които би трябвало да са включени в цената на клиничната пътека, която НЗОК заплаща.

Все още има болници, които искат "дарение" преди или по време на лечение с намека, че без това "няма да стане". Това е незаконна практика, ако е обвързана с лечението, подчертават от институцията. Както и плащане за по-добри условия без алтернатива.

При съмнение за неправомерно изискване на заплащане или доплащане за оказана медицинска помощ да подават сигнали до Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и до НЗОК, се посочва още в информацията.