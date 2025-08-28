БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Медведев беше глобен с 42500 долара заради скандала със съдията на US Open

Спорт
Руснакът влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато съперникът му Бенжамен Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма.

медведев беше глобен 42500 долара заради скандала съдията open
Руският тенисист Даниил Медведев беше глобен с общо 42500 долара заради скандала със съдията по време на мача си от първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Шампионът от 2021 година отпадна след поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.

Руснакът влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма. Французинът пропусна първото си подаване на мачбол при 40:30, когато фоторепортер навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената за фотографите зона. Алънсуърт му направи забележка и му каза напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на Бонзи заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев, който счупи ракетата си с няколко удара по корта, след което последва 5-минутна разправия с арбитъра.

"Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат му на мач, а не на час", извика руснакът в един от микрофоните зад съдийския стол.

"Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължаваше да крещи Медведев, визирайки изказване на американския си колега Опелка от февруари тази година, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".

Руснакът заработи 110 хиляди долара от участието си в първия кръг, но от тях ще бъдат приспаднати 30 хиляди долара заради неспортсменско поведение и още 12500 долара за счупената ракета.

