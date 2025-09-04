БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синер оформи финалното каре на US Open

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Спорт
Това бе 26-а поредна победа за световния №1 на турнир от Големия шлем на твърда настилка.

Яник Синер
Действащият шампион Яник Синер оформи финалното каре на US Open 2025. Световният №1 бе безмилостен в италианския сблъсък на четвъртфиналите с Лоренцо Музети и свърши работата си за точно 2 часа след 6:1, 6:4, 6:2.

Това бе 26-а поредна победа за Синер на турнир от Големия шлем на твърда настилка - серия, която включва последните две издания на Australian Open, както и миналогодишното на "Флъшинг Медоус".

Италианецът се цели в четвърти финал от Шлема тази година, а на пътя му застава канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Феликс Оже-Алиасим продължава към полуфиналите на US Open след успех над Алекс Де Минор

Световният №1 бързо наложи доминацията си на централния корт и поведе с 5:0 в откриващата част, преди публиката да избухне за първия гейм на съперника му. Все пак Синер затвори първия сет с 6:1 след само 27 минути.

Музети даде по-сериозен отпор на сънародника си във втората част, като играта се движеше гейм за гейм, но действащият шампион направи решителната си крачка при 4:4, когато проби подаването на съперника и след това бе безупречен на свой сервис.

Инерцията отново бе на страната на Синер на старта на третия сет, след като той поведе с пробив, а при 4:2 световният №1 спечели още веднъж подаването на поставения под №10 преди да сложи точка на спора с 6:2.

