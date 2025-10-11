Мелания Тръмп помогна за освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия



Първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, направи изненадващо изявление от Белия дом, в което съобщи, че е помогнала за освобождаването на украински деца, отвлечени по време на войната.

Според думите ѝ, тя е успяла да установи специален канал за комуникация с руския президент Владимир Путин, след като му е предала писмо чрез съпруга си Доналд Тръмп по време на срещата на върха в Аляска.

„Моят представител работи директно с екипа на президента Путин, за да осигури безопасното събиране на децата със семействата им между Русия и Украйна. Всъщност осем деца вече са се върнали при родителите си през последните 24 часа“, каза Мелания Тръмп.

Новината бързо обиколи света и предизвика вълна от реакции. Това е едно от редките публични изявления на Мелания, която обикновено стои далеч от политическите теми. Много коментатори определиха действията ѝ като смел и неочакван дипломатически жест в напрегнатите отношения между Вашингтон и Москва.