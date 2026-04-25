Мелания Тръмп разширява програмата за мед на Белия дом с нов кошер

Мелания Тръмп обяви, че разширява програмата за производство на мед в Белия дом, като добавя нов кошер във формата на Белия дом към още два кошера, които се намират в южната част на комплекса от 2009 г. насам, предаде Асошиейтед прес.

Съществуващите кошери могат да достигнат до около 70 000 пчели през пиковите летни месеци и да произведат между 200 и 225 паунда (91 - 102 кг) мед годишно, съобщи Белият дом. Новият кошер може да увеличи производството с още около 30 паунда (13,6 кг), според същия източник.

Съобщението идва малко преди очакваното пристигане във Вашингтон на британския крал Чарлз Трети и съпругата му кралица Камила за четиридневно държавно посещение, което включва и официална вечеря в Белия дом във вторник, домакинствана от президента Доналд Тръмп и първата дама.

Чарлз и Камила са привърженици на пчеларството. Кралят поддържа поне три кошера в Хайгроув Хаус – тяхната частна резиденция в Югозападна Англия – като част от ангажимента си към опазването на околната среда и устойчивото развитие. Кралицата също проявява интерес към пчелите и е патрон на благотворителна инициатива, която насърчава ролята на пчелите в устойчивото развитие по света.

Медът, произведен от пчелите в Белия дом, се използва за приготвяне на храна, като официални подаръци от президента и първата дама, както и за дарения към социални кухни.

Пчелите подпомагат опрашването на зеленчуковата градина в комплекса, създадена през 2009 г. от тогавашната първа дама Мишел Обама, както и на близка цветна градина и на растителността в Националната алея.

Програмата за пчеларство започва, след като дърводелец от Белия дом започва да отглежда пчели като хоби в комплекса.