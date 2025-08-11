Мерелин Николова: Със сигурност ще дадем всичко от себе си на световното първенство

Волейболната националка на България се надява, че смесицата от млади и опитни състезателки ще даде резултат.
Волейболната националка на България Мерелин Николова е категорична, че тя и съотборничките й ще дадат всичко от себе си в предстоящите мачове от световното първенство.
Тимът е в група "Е" заедно с отборите на Канада, Турция и Испания.
"Настроението в лагера е много позитивно. Виждам, че се подготвяме добре. Има настроение в отбора. Надяваме се да дадем най-доброто в предстоящите мачове. Със сигурност ще дадем всичко от себе си. Излизаме за победа, както винаги", сподели тя.
Волейболистката на Експресуей Хай Пас (Гимчеон, Южна Корея) се надява, че смесицата от млади и опитни състезателки ще даде резултат.
"В Лигата на нациите имахме нашите добри моменти, но със сигурност има над какво да надграждаме. Сравнително млад отбор сме. Сега има и доста млади състезателки. Надявам се на световното първенство да направим добър резултат. Черпим доста опит от опитните състезателки. Добре е за нас, като подрастващи", допълни младата състезателка.