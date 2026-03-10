БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Меркел, Лех Валенса и Зеленски – сред първите лауреати на новия Европейски орден за заслуги

Десислава Апостолова
Меркел, Лех Валенса и Зеленски – сред първите лауреати на новия Европейски орден за заслуги
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел, бившият лидер на “Солидарност” и бивш президент на Полша Лех Валенса, президентът на Украйна Володимир Зеленски са сред първите лауреати на новосъздадения Европейския орден за заслуги. Тримата са определени за изтъкнати членове на Ордена - признание за значителен принос към европейската интеграция и насърчаване на европейските ценности.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес в Страсбург имената на първите лауреати на Европейски орден за заслуги.

"Европа винаги е била изграждана от хората. Преодоляване на разделенията, премахване на бариерите, сваляне на диктатурите и преодоляване на кризите за по-добро бъдеще на нашия континент. Този европейски принос заслужава да бъде отпразнуван. С Европейския орден за заслуги почитаме онези, които не просто вярваха в Европа, но и помогнаха за изграждането ѝ", заяви председателят Мецола при обявяването на първите лауреати.

Лауреатите са избрани от комисия, съставена от председателя Мецола, заместник-председателите на ЕП Софи Вилмес и Ева Копач и Мишел Барние, Жозе Мануел Барозу, Жозеп Борел и Енрико Лета. Предложенията бяха направени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС.

Валдас Адамкус, бивш президент на Литва, Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламен, Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия, Саули Ниенистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент, Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол, Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, Мая Санду, президент на Република Молдова, Хавиер Солана и де Мадариага, бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия и Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка са определени за почетни членове на Европейския орден за заслуги.

Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen, Янис Адетокунбо, баскетболист, Марк Джидара, адвокат и учен, Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител, Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека, Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент, Пол Дейвид Хюсън, известен като Боно, Дейвид Хауъл Евънс, Адам Чарлз Клейтън и Лорънс Джоузеф Мълън-младши, музиканти и членове на групата U2 са определени за членове на Европейския орден за заслуги.

Миналата година, по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Европейският парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие, предоставено от институция на ЕС; гражданско отличие в чест на постиженията на лица, които са допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности. Лауреатите на Ордена ще бъдат поканени на официална церемония по връчване, която ще се проведе по време на пленарната сесия на 18 – 21 май в Страсбург.

