Меси: Обичам да играя, но моментът на отказването идва

Лионел Меси постави под съмнение участието си на световното първенство в Северна Америка догодина. Това се случи след победата за Аржентина с 3:0 срещу Венецуела в предпоследния кръг на квалификациите в зона Южна Америка.

38-годишният капитан на "гаучосите" се разписа на два пъти в този двубой и беше предпазлив относно потенциалното си участие на Мондиал 2026, след като беше преследван от контузии и пропусна няколко мача с отбора си от Мейджър Лийг Сокър - Интер Маями.

"В миналото казвах, че е малко вероятно да играя на световно първенство на 39 години. Това е след девет месеца, което е скоро, но е и след много време. Обичам да играя, но моментът на отказването идва. Осъзнавам, че това ще се случи. Когато се чувствам добре, се забавлявам. Ако не се чувствам добре, предпочитам да не играя. Ще видим", каза Меси пред репортери на стадион "Монументал".

Старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони реши, че Лионел Меси трябва да си почине и да не пътува с националния отбор за последния квалификационен мач срещу Еквадор в Гуаякил във вторник.