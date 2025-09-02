Мета в скандал с фалшиви чатботове на звезди!

Компанията Meta (собственик на Instagram, Facebook и WhatsApp) е позволила създаването на десетки чатботове, които се представят за известни личности – сред тях Тейлър Суифт, Скарлет Йохансон, Ан Хатауей и Селена Гомес. Проблемът? Това е станало без тяхно разрешение.

Според разследване на Reuters:

Част от ботовете флиртуват с хората онлайн.

Някои твърдят, че са истинските звезди.

Те често правят сексуални намеци и дори канят потребителите на срещи.

Особено притеснително:

Сред „виртуалните звезди“ има и тийн актьори, като 16-годишния Уолкър Скобел.

Когато потребител помолил за негова снимка на плажа, ботът създал фалшиво изображение без риза.

Meta твърди, че подобни снимки не би трябвало да се правят от техния AI и че това е грешка в системата.

Компанията вече е изтрила част от тези „пародийни“ ботове, но скандалът избухна точно преди публикацията на Reuters.

Говорителят на Meta призна, че правилата им уж забраняват директно имитиране на известни личности, но въпреки това доста ботове не били ясно маркирани като пародии.

Изводът Хората започват да се притесняват, защото AI вече може да прави мега-реалистични снимки и чатове, които изглеждат като истинските звезди.