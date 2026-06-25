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Международната тенис федерация смени името си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ITF вече ще се нарича World Tennis

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Снимка: БГНЕС
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Международната федерация по тенис (ITF) се прекръства на World Tennis от днес и си постави за цел да увеличи с 30% броя на практуващите спорта към 2035 година, когато той да нарасне до 140 милиона.

"Чрез 214-е национални федерации трябва да дадем възможност на всеки за достъп до нашия спорт", заяви генералният директор на организацията Рос Хътчинс на пресконференция.

Според статистиката на ITF през последните години 84 спортисти по света практикуват тенис към 2019 година и 106 милиона към 2024.

"Wolrd Tennis се надява да разшири броя на практикуващите с 32,1% между 2024 и 2035, което е "амбициозна, но реалистична цел", каза Хътчинс.

За следващото десетилетие инстанцията, която организира също олимпийския турнир, Купа "Дейвис" и Били Джийн Кинг Къп, обеща да реинвестира 85% от приходите си развитието на тениса. ITF достигна до приходи от 106,8 милиона долара през 2024 година. Ако тази тенденция се запази, около 80 милиона евро годишно ще се инвестират в различни проекти в световния тенис: увеличение на дотациите за турнирите от трета дивизия, построяването на нови национални тренировъчни центрове, финансиране на откриването на нови таланти сред младите.

В следващите години World Tennis има намерение да "осигури нови източници на приходи".

"За момента приходите ни идват от организацията на събития, от хора, които имат възможност да играят тенис, от продажбата на медийни права", заяви Рос Хътчинс. Сред новите потенциални източници на финансиране са "правителствата" и "големите компании".

#World Tennis #Международна тенис федерация (ITF)

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