Миконос - островът на ветровете

Миконос е малък гръцки остров в Егейско море, но с огромна слава. Тук идват милионери, звезди от Холивуд и инфлуенсъри, за да се къпят в слънце, шампанско и лайкове в Insta.

Музиката не спира, а партитата често събират световни диджеи и купища известни лица.

Плажове като от филм. Там могат да се видят яхти, дизайнерски бански и коктейли, които струват колкото един нов айфон.

Бели къщи и сини капаци, тесни улички, цветя, сладки кафенета. Ако искаш снимка, която да крещи яко, това е мястото.

Звезден трафик – Леонардо ди Каприо, Кендъл Дженър, Бела Хадид, дори Елон Мъск са били там. Островът е като реалити шоу – никога не знаеш кой ще мине покрай теб.

Естествено, Миконос не е евтин – той е повече за тези, които не си броят парите.

Снимка: Мариела Драголова