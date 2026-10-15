БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 08:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милан и Олимпик Лион демонстрираха офанзивната си мощ за победи в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Обзор на ранните мачове от турнира.

Милан
Снимка: БТА
Слушай новината

Милан надигра Залцбург с 4:0 при гостуването си в мач от втория кръг на Лига Европа. Залцбург победи Левски в първия кръг, а Милан ще бъде съперник на "сините" през месец януари.

Хеттрик за тима на Рубен Аморим отбеляза 19-годишният италиански нападател Алфаджо Сисе. Той се разписа в 15-ата и 32-ата минута на първата част. След това добави трето попадение в 49-ата минута на срещата. Португалският национален нападател Гонсало Рамош вкара четвъртия гол 20 минути преди края на редовното време. В самия край на мача Филипо Тарачино от италианците получи червен картон.

Олимпик Лион победи Кристъл Палас с 3:2 в един от най-интересните мачове от вечерта. Корентен Толисо и Ернест Нюама направиха резултата 2:0 за французите преди почивката. Йереми Пино върна интригата с попадение за англичаните. Павел Сулч направи 3:1 за Лион, а Дайчи Камада оформи крайното 3:2.

Норвежкият Лилестрьом, който също е бъдещ съперник на Левски, направи 1:1 при гостуването си на Спарта в Прага. Чехите излязоха напред в резултата чрез Жозимар Алкосер, но норвежците изравниха чрез Томас Олсен в добавеното време на мача.

Втородивизионният португалски Тореензе успя да поведе, но допусна обрат с 1:2 от английския елитен Съндърланд. Домакините дълго време водеха в резултата след попадение на Волней в 37-ата минута. Половин час по-късно Жюл Аока изравни за англичаните, а Ноа Сидики донесе трите точки в добавеното време. Съндърланд също е съперник на Левски в турнира.

Байер Леверкузен се наложи над Лех Познан с 4:0 в гостуването си в Полша. Патрик Шик, Малик Тилман, отново Шик от дузпа дадоха солиден аванс на германците още преди почивката. Ибрахим Маза оформи крайното 4:0 минута преди края на добавеното време.

АЗ Алкмаар, който миналата година елиминира Левски в плейофите на Лигата на конференциите, победи Апоел Беер Шева с 2:1. Пеер Копмайнерс изведе носителя на Купата на Нидерландия напред в резултата, Аманквах Форсон изравни за тима от Израел. Нидерландският национал Мекс Меердинг донесе победата на домакините от дузпа.

Кипърският Омония надигра убедително словенския Целие с 3:0 при гостуването си. Джейдън Монтнор, Муамер Танкович и Сену Кулибали се разписаха за класическата победа на кипърците.

Билгийският Юнион Сен Жилоаз и Реал Сосиедад завършиха 1:1. Бенат Туриентес изведе баските напред в резултата, Секу Кейта изравни за белгийците в 88-ата минута.

В класирането водят отборите на Байер Леверкузен, Омония, Олимпик Лион, Съндърланд с по 6 точки, Спарта Прага и Юнион Сен Жилоаз са с по 4.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Олимпик Лион

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
2
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
4
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Футбол

Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Ювентус надви Селта Виго след обрат и гол в добавеното време Ювентус надви Селта Виго след обрат и гол в добавеното време
Чете се за: 01:27 мин.
Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:22 мин.
Георги Илиев: Трябва ни още малко самочувствие Георги Илиев: Трябва ни още малко самочувствие
Чете се за: 02:57 мин.
Трабзонспор и Панатинайкос постигнаха успехи в Лигата на конференциите Трабзонспор и Панатинайкос постигнаха успехи в Лигата на конференциите
Чете се за: 02:50 мин.
Лига Европа: НЕК Ниймеген - Левски (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: НЕК Ниймеген - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.
По света
САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ