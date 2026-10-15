Милан и Олимпик Лион демонстрираха офанзивната си мощ за победи в Лига Европа

Милан надигра Залцбург с 4:0 при гостуването си в мач от втория кръг на Лига Европа. Залцбург победи Левски в първия кръг, а Милан ще бъде съперник на "сините" през месец януари.

Хеттрик за тима на Рубен Аморим отбеляза 19-годишният италиански нападател Алфаджо Сисе. Той се разписа в 15-ата и 32-ата минута на първата част. След това добави трето попадение в 49-ата минута на срещата. Португалският национален нападател Гонсало Рамош вкара четвъртия гол 20 минути преди края на редовното време. В самия край на мача Филипо Тарачино от италианците получи червен картон.

Олимпик Лион победи Кристъл Палас с 3:2 в един от най-интересните мачове от вечерта. Корентен Толисо и Ернест Нюама направиха резултата 2:0 за французите преди почивката. Йереми Пино върна интригата с попадение за англичаните. Павел Сулч направи 3:1 за Лион, а Дайчи Камада оформи крайното 3:2.

Норвежкият Лилестрьом, който също е бъдещ съперник на Левски, направи 1:1 при гостуването си на Спарта в Прага. Чехите излязоха напред в резултата чрез Жозимар Алкосер, но норвежците изравниха чрез Томас Олсен в добавеното време на мача.

Втородивизионният португалски Тореензе успя да поведе, но допусна обрат с 1:2 от английския елитен Съндърланд. Домакините дълго време водеха в резултата след попадение на Волней в 37-ата минута. Половин час по-късно Жюл Аока изравни за англичаните, а Ноа Сидики донесе трите точки в добавеното време. Съндърланд също е съперник на Левски в турнира.

Байер Леверкузен се наложи над Лех Познан с 4:0 в гостуването си в Полша. Патрик Шик, Малик Тилман, отново Шик от дузпа дадоха солиден аванс на германците още преди почивката. Ибрахим Маза оформи крайното 4:0 минута преди края на добавеното време.

АЗ Алкмаар, който миналата година елиминира Левски в плейофите на Лигата на конференциите, победи Апоел Беер Шева с 2:1. Пеер Копмайнерс изведе носителя на Купата на Нидерландия напред в резултата, Аманквах Форсон изравни за тима от Израел. Нидерландският национал Мекс Меердинг донесе победата на домакините от дузпа.

Кипърският Омония надигра убедително словенския Целие с 3:0 при гостуването си. Джейдън Монтнор, Муамер Танкович и Сену Кулибали се разписаха за класическата победа на кипърците.

Билгийският Юнион Сен Жилоаз и Реал Сосиедад завършиха 1:1. Бенат Туриентес изведе баските напред в резултата, Секу Кейта изравни за белгийците в 88-ата минута.

В класирането водят отборите на Байер Леверкузен, Омония, Олимпик Лион, Съндърланд с по 6 точки, Спарта Прага и Юнион Сен Жилоаз са с по 4.