Милан победи Рома с гол на Страхиня Павлович

Милан победи Рома с минималното 1:0 в мач от 10-ия кръг на Серия А. Страхиня Павлович отбеляза победния гол, преди Майк Менян да спаси дузпа на Пауло Дибала.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на бившия италиански футболист и треньор Джиовани Галеоне, който почина на 84 години. Неаполитанецът е смятан за ментор на наставника на Милан Масимилиано Алегри, като двамата бяха добри приятели.

Домакините откриха резултата на стадион “Сан Сиро” в Милано в 39-ата минута. Рафаел Леао проби в наказателното поле и върна топката назад към Страхиня Павлович, който се разписа с удар от движение.

След почивката "росонерите" пропуснаха редица шансове да удвоят преднината си. Миле Свилар спаси удари на Рафаел Леао, Давиде Бартесаги и Самуеле Ричи, а Кристофър Нкунку стреля в дясната греда.

Столичани получиха дузпа в 80-ата минута за игра с ръка на Юсуф Фофана. Майк Менян изби в ъглов удар изпълнението на Пауло Дибала.

Милан измести именно Рома от 3-ото място в класирането. И двата отбора имат по 21 точки, но “римските вълци” са 4-и в подреждането заради по-лоша голова разлика.