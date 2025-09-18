БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Милан ще бъде без Алегри в гостуването на Удинезе

Специалистът е наказан да не води тима един мач.

Милан ще бъде без Алегри в гостуването на Удинезе
Отборът на Милан ще бъде без своя треньор Масимилиано Алегри при гостуването на Удинезе в среща от четвъртия кръг на Серия „А“ тази събота. Специалистът е наказан, след като беше изгонен от резервната скамейка в края на мача срещу Болоня (1:0) миналата седмица.

Алегри протестира гневно, след като дузпа, отсъдена в полза на миланския отбор, беше отменена след намесата на ВАР. По-късно от съдийската комисия към футболната федерация на Италия заявиха, че 11-метровият наказателен удар е анулиран неправилно.

Масимилиано Алегри ще плати глоба в размер на 10 хиляди евро.

#Масимилиано Алегри #Милан

