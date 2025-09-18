Милан ще бъде без Алегри в гостуването на Удинезе

Отборът на Милан ще бъде без своя треньор Масимилиано Алегри при гостуването на Удинезе в среща от четвъртия кръг на Серия „А“ тази събота. Специалистът е наказан, след като беше изгонен от резервната скамейка в края на мача срещу Болоня (1:0) миналата седмица.

Алегри протестира гневно, след като дузпа, отсъдена в полза на миланския отбор, беше отменена след намесата на ВАР. По-късно от съдийската комисия към футболната федерация на Италия заявиха, че 11-метровият наказателен удар е анулиран неправилно.

Масимилиано Алегри ще плати глоба в размер на 10 хиляди евро.