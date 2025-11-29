БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милан спечели домакинството си на Лацио с гол на Рафаел Леао

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
"Росонерите" се върнаха на върха в Серия А.

Милан Рафаел Леао
Снимка: БТА
Милан победи Лацио с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Рафаел Леао отбеляза победното попадение след почивката.

През първото полувреме на стадион "Сан Сиро" в Милано и двата точни изстрела бяха на сметката на гостите. Майк Менян отклони в гредата удар с глава на Марио Хила Фуентес още във втората минута.

След почивката домакините отправиха първия си точен шут, който се превърна в гол. След поредица от подавания с едно докосване Рафаел Леао засече от движение центриране във вратарското поле на Фикайо Томори.

В 63-ата минута португалецът можеше да удвои головата си сметка и да подпечата успеха на тима си, но Иван Проведел отрази изстрела му.

В 96-ата минута треньорът на Милан Масимилиано Алегри бе изгонен заради критики към съдията. След дълги дискусии съдиите правилно решиха да не отсъждат дузпа за игра с ръка на Страхиня Павлович.

Милан оглави класирането с актив от 28 точки. Лацио остава на 8-ата позиция в подреждането с 18 пункта.

Останалите резултати от деня:

Дженоа - Верона 2:1
Парма - Удинезе 0:2
Ювентус - Каляри 2:1

Фулъм спечели гостуването си на Тотнъм с два гола преди 6-ата минута
Фулъм спечели гостуването си на Тотнъм с два гола преди 6-ата минута
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Христо Янев: Мога да похваля старанията на футболистите
Чете се за: 02:55 мин.
Гьоко Хаджиевски: Заслужено загубихме от ЦСКА
Чете се за: 02:20 мин.
Борусия Дортмунд се наложи над Байер Леверкузен и го изпревари в Бундеслигата
Чете се за: 01:27 мин.
Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино
Чете се за: 01:12 мин.

Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Чете се за: 13:15 мин.
У нас
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
