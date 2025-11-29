Милан спечели домакинството си на Лацио с гол на Рафаел Леао

Милан победи Лацио с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на Серия А. Рафаел Леао отбеляза победното попадение след почивката.

През първото полувреме на стадион "Сан Сиро" в Милано и двата точни изстрела бяха на сметката на гостите. Майк Менян отклони в гредата удар с глава на Марио Хила Фуентес още във втората минута.

След почивката домакините отправиха първия си точен шут, който се превърна в гол. След поредица от подавания с едно докосване Рафаел Леао засече от движение центриране във вратарското поле на Фикайо Томори.

В 63-ата минута португалецът можеше да удвои головата си сметка и да подпечата успеха на тима си, но Иван Проведел отрази изстрела му.

В 96-ата минута треньорът на Милан Масимилиано Алегри бе изгонен заради критики към съдията. След дълги дискусии съдиите правилно решиха да не отсъждат дузпа за игра с ръка на Страхиня Павлович.

Милан оглави класирането с актив от 28 точки. Лацио остава на 8-ата позиция в подреждането с 18 пункта.

Останалите резултати от деня:

Дженоа - Верона 2:1

Парма - Удинезе 0:2

Ювентус - Каляри 2:1