Милан задържа Модрич до 2027 г.

Хърватският полузащитник Лука Модрич се утвърди като основна фигура в състава на Милан през настоящия сезон и вече се готви за Световното първенство с националния си отбор. Ръководството на италианския клуб е изключително доволно от решението на 40-годишния футболист да приеме опция за удължаване на договора си, съобщава football-italia.net.

Модрич наскоро отпразнува 40-ия си рожден ден, но продължава да бъде в центъра на новия проект на старши треньора Масимилиано Алегри на „Сан Сиро“.

Споразумението на хърватина с Милан е до юни 2026 година, с опция за удължаване за още един сезон, като за двете страни няма съмнение, че отношенията им могат да продължат до 2027-а.

Самият Лука Модрич никога не е крил желанието си да печели трофеи с Милан, а сезонът започна силно за „росонерите“, които в момента заемат трето място във временното класиране с 22 точки, само на две зад лидерите Интер и Рома.