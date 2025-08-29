БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милан записа първи успех в Серия А в гостуването на Лече

Милен Костов
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Голове след почивката донесоха успеха на "росонерите".

Милан Лече
Снимка: БТА
Слушай новината

Милан победи Лече с 2:0 във втория мач от втория кръг на Серия А. "Росонерите" записаха първата си победа през сезона.

През първото полувреме на стадион "Вия дел Маре" в Лече гостите пратиха топката в противниковата врата още в 4-ата минута, но попадението на Матео Габия бе отменено заради нарушение.

Единственият точен удар през първата част бе дело на Рубен Лофтъс-Чийк, но Владимиро Фалконе отрази изстрела му.

След почивката късметът не бе на страната на "росонерите". Сантяго Хименес преодоля Владимиро Фалконе, но голът бе отменен заради засада.

Възпитаниците на Масимилиано Алегри все пак откриха резултата в 66-ата минута. Рубен Лофтъс-Чийк засече с глава центриране от пряк свободен удар на Лука Модрич.

Никола Щулич имаше възможност да изравни резултата, но Майк Менян улови шута му.

Кристиан Пулишич сложи точка на спора в 86-ата минута, като удвои преднината на гостите. Полузащитникът проби в пеналтерията и стреля плътно за 2:0.

Милан се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 3 точки. Лече се смъкна до 15-ата позиция в подреждането с 1 точка.

В ранния мач от деня кремонезе победи Сасуоло с 3:2.

