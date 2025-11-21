БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милано/Кортина 2026 може да остане без още една от звездите си в алпийските ски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

34-годишната швейцарка ще се прибере в родината си, за да ѝ бъдат направени обстойни медицински изследвания на лявото коляно.

Лара Гут-Бехрами
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка в супергигантския слалом Лара Гут-Бехрами е пострадала при падане по време на тренировка в Колорадо и е наранила сериозно лявото си коляно, съобщи Швейцарската ски федерация.

В изявлението на федерацията се каза, че 34-годишната скиорка ще се прибере в родината си, за да ѝ бъдат направени обстойни медицински изследвания. След тях ще може да се каже какво е нейното състояние и колко време ще отсъства от пистите.

Медиите в Швейцария вече спекулират, че става дума за разкъсване на кръстни връзки и/или скъсване на менискус, като не изключват тя да има и мозъчно сътресение. Подобни травми биха коствали мястото на двукратната световна шампионка на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Подобна развръзка може да сложи и преждевременен край на кариерата ѝ, тъй като Гут-Бехрами наскоро каза, че настоящият сезон ще бъде последният за нея в професионалните ски.

Освен една олимпийска титла и две световни, Лара Гут-Бехрами е спечели още два пъти Големия кристален глобус в Световната купа, седем пъти малки глобуси, има 48 победи за Световната купа, както и 101 подиума.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Други спортове

Петър Младенов чества 10-годишнината от създаването на МЦ Пловдив
Петър Младенов чества 10-годишнината от създаването на МЦ Пловдив
Първи обилен снеговалеж премина през планинските участъци за Милано/Кортина 2026 Първи обилен снеговалеж премина през планинските участъци за Милано/Кортина 2026
Чете се за: 02:17 мин.
НСА чества 83-ата си годишнина НСА чества 83-ата си годишнина
Чете се за: 05:42 мин.
Очаквайте: Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт" Очаквайте: Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:52 мин.
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 2 Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 2
Чете се за: 05:47 мин.
Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ