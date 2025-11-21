Милано/Кортина 2026 може да остане без още една от звездите си в алпийските ски

Олимпийската шампионка в супергигантския слалом Лара Гут-Бехрами е пострадала при падане по време на тренировка в Колорадо и е наранила сериозно лявото си коляно, съобщи Швейцарската ски федерация.

В изявлението на федерацията се каза, че 34-годишната скиорка ще се прибере в родината си, за да ѝ бъдат направени обстойни медицински изследвания. След тях ще може да се каже какво е нейното състояние и колко време ще отсъства от пистите.

Медиите в Швейцария вече спекулират, че става дума за разкъсване на кръстни връзки и/или скъсване на менискус, като не изключват тя да има и мозъчно сътресение. Подобни травми биха коствали мястото на двукратната световна шампионка на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Подобна развръзка може да сложи и преждевременен край на кариерата ѝ, тъй като Гут-Бехрами наскоро каза, че настоящият сезон ще бъде последният за нея в професионалните ски.

Освен една олимпийска титла и две световни, Лара Гут-Бехрами е спечели още два пъти Големия кристален глобус в Световната купа, седем пъти малки глобуси, има 48 победи за Световната купа, както и 101 подиума.