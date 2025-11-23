Милър-Макинтайър спечели българския дуел срещу Боби Младенов в Адриатическата лига

Сръбският Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър победиха австрийския Виена Баскет с Борислав Младенов с 98:92 в двубой от осмия кръг в група В на Адриатическата лига.

Натурализираният американец беше най-резултатен за "звездашите" с 22 точки, 7 борби и 7 асистенции за 24 минути на паркета. Младенов пък завърши с 4 точки, 1 борба и 1 асистенция за 11 минути.

Виена допусна четвърто поредно и общо пето поражение от седемте си срещи в международната надпревара до момента, докато сръбският гранд продължава с актив 4-3.

Австрийският тим ще гостува на хърватския Задар в следващия си мач от Адриатическата лига на 5 декември.