Милен Дудев влиза в щаба на Миньор 2015

Милен Дудев ще бъде новият помощник на старши треньора Ивица Вукотич в мъжкия състав на Миньор 2015 за предстоящия сезон в Националната баскетболна лига.

30-годишният специалист, който в момента е селекционер на националния отбор на България до 16 години, започва своя шести сезон в клуба от Перник. Дудев е добре познат в Миньор, където изигра ключова роля в развитието на младежката школа на клуба.