Милен Дудев влиза в щаба на Миньор 2015

30-годишният специалист е добре познат в Перник, където изигра ключова роля в развитието на младежката школа на клуба.

Милен Дудев ще бъде новият помощник на старши треньора Ивица Вукотич в мъжкия състав на Миньор 2015 за предстоящия сезон в Националната баскетболна лига.

30-годишният специалист, който в момента е селекционер на националния отбор на България до 16 години, започва своя шести сезон в клуба от Перник. Дудев е добре познат в Миньор, където изигра ключова роля в развитието на младежката школа на клуба.

"Под негово ръководство бодрата смяна на "чуковете" започна да трупа успехи на българска и европейска сцена. На сметката си има три титли на България, спечелени при момчетата до 13, 14 и 15 години. С 16-годишните момчета има бронз и сребро на финалите за въпросната възраст. 30-годишният специалист изведе и момчетата до 17 години до бронз на държавните първенства. Постиженията му при подрастващите продължават с Купа на БФБ при 14-годишните момчета, а с 16-годишните стига до сребро в същия турнир. Най-големият успех за треньора начело на Миньор е бронзовото отличие при момчетата до 15 г. в Европейската младежка лига.

Наставникът има и немалък опит в мъжкия баскетбол, макар и в ББЛ А Група. С тима от Перник е носител Купа на ББЛ, като има и няколко титли във втория ни ешелон. На два пъти стана Треньор №1 на годината в Перник. Бивш асистент е и в младежкия национален отбор до 20-годишна възраст", информираха официално от БК Миньор 2015 в социалните мрежи.

