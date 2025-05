Минесота изравни серията с Голдън Стейт в плейофите на НБА

Минесота Тимбъруулвс изравни серията с Голдън Стейт Уориърс в плейофите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. "Горските вълци" спечелиха втория двубой пред собствена публика със 117:93, след като отстъпиха в първия в сряда.

Голдън Стейт удари първи в серията с Минесота (ВИДЕО)

Третият сблъсък ще се играе в щата Калифорния в ранните часове на 11 май, неделя.

WOLVES EVEN SERIES BEHIND BALANCED ATTACK



Randle: 24 PTS | 11 AST | 7 REB

Ant: 20 PTS | 9 REB | 5 AST | 3 STL

NAW: 20 PTS | 4 3PM

McDaniels: 16 PTS | 3 STL | 3 BLK#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/hf5nVjwQrJ