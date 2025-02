Минесота нанесе 10-а загуба на Оклахома Сити от началото на сезона в НБА

Минесота Тимбъруулвс (31-25) нанесе десетата загуба на лидера в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация Оклахома Сити Тъндър (44-10) със 116:101 у дома.

Миналогодишните финалисти на Запад не позволиха на своя съперник да поведе в резултата нито веднъж, което се случва за първи път този сезон.

В отсъствието на Руди Гобер, който лекува травма на гърба, Наз Рийд започна като титуляр и открадна светлината на прожекторите с 27 точки, 13 борби и 7 асистенции. Антъни Едуардс добави още 23 точки, 8 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания, включително зрелищна забивка над високия 2.13 м. Чет Холмгрен.

ANT'S TRADEMARKED POSTER SLAM



Left wing. Rip and go. 5 all set for TAKEOFF. ️ pic.twitter.com/H6Of5DOz5z — NBA (@NBA) February 14, 2025

Джейдън МакДаниелс се включи с 21 точки.

За "гръмотевиците" Шей Гилджъс-Александър бе най-резултатен с 24 точки, 8 борби и 9 асистенции, Джейлън Уилямс се отчете с 20 точки.

Голдън Стейт Уориърс (28-27) продължава да показва страхотна форма след добавянето на Джими Бътлър, записвайки трета победа от четири мача. Седемкратните шампиони от НБА надделяха над Хюстън Рокетс (34-21) със 105:98 като гости. "Ракетите" от своя страна са в негативна серия от 2 успеха в 10 двубоя.

THURSDAY'S FINAL SCORES



Steph Curry scores 27 and the @warriors get the win on the road in Houston!



Jimmy Butler III: 19 PTS, 8 REB, 4 AST

Brandin Podziemski: 18 PTS, 5 REB, 4 AST, 4 STL pic.twitter.com/ONeGxW3fcs — NBA (@NBA) February 14, 2025

Стеф Къри отново бе над всички с 27 точки, а Бътлър се отличи с 19 и 8 борби.

Аарън Холидей наниза 25 точки за домакините.

В отсъствието на големите си звезди Далас Маверикс (30-26) нанесе четвърта поредна загуба на бившия отбор на Джими Бътлър Маями Хийт (25-28) със 118:113 у дома.

Действащите вицешампиони бяха без звездното си трио Кайри Ървинг, Клей Томпсън и Антъни Дейвис, които лекуват различни на вид травми.

Ex gonna give it to you pic.twitter.com/nr5B1uzRro — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 14, 2025

Данте Ексъм се отличи с 27 точки, а Макс Кристи продължава да блести с екипа на Мавс, отбелязвайки 19 точки.

От другата страна на паркета Тайлър Хиро избухна с 40 точки, които се оказаха недостатъчни за "горещите".

Норман Пауъл и Джеймс Харден изведоха ЛА Клипърс (31-23) до труден успех в продължение като гост на предпоследния в Западната конференция Юта Джаз (13-41) със 120:116.

Norm Powell and James Harden take care of business in Utah combining for 73 PTS in the @LAClippers OT win!



Powell: 41 PTS | 5 3PM | 50.0 FG%

Harden: 32 PTS | 10 REB | 7 AST pic.twitter.com/waxkm7xCu6 — NBA (@NBA) February 14, 2025

Пауъл вкара 9 от 12-те точки на "ножиците" в продължението и завърши с общо 41. "Брадата" пък се отчете с 32, 10 борби и 7 асистенции.

За домакините новакът Кайл Филиповски вкара рекордните в кариерата си 20 точки, колкото имаше и Лаури Марканен. Американецът добави и 10 овладени под двата ринга топки.

Последният на Запад Ню Орлиънс Пеликанс (13-42) пък постигна успех в продължение като домакин на бившия отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс (28-27) със 140:133. "Пеликаните" прекъснаха серията си от 10 поредни поражения.

CJ McCollum had a NIGHT in NOLA



43 PTS (37 in 2H/OT)

7 REB

7 3PM

16-25 FGM



The @PelicansNBA win the OT thriller over SAC! pic.twitter.com/rmGurO07DV — NBA (@NBA) February 14, 2025

Си Джей МакКолъм изведе домакините до успеха с 43 точки и неутрализира четирите звезди на "кралете", които минаха квота 20 точки.

Зак ЛаВин вкара 32 и добави 10 асистенции, Малик Монк добави 24 и 9 завършващи подавания, Домантас Сабонис избухна с 22 и 28 борби, а ДеМар ДеРозан наниза 20.

