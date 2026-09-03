БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната,...
Чете се за: 04:00 мин.
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:40 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мини европейско първенство ще даде старт на волейболния празник в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Най-малките любители на играта ще имат възможността да усетят атмосферата на големия форум.

топка волейбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ден преди официалния старт на европейското първенство по волейбол в София България ще даде възможност на най-малките любители на играта да усетят атмосферата на големия форум. На 5 септември в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“ ще се проведе специално Мини европейско първенство, в което ще участват деца, родени през 2015 година и по-малки.

В турнира ще се включат шест отбора от различни волейболни клубове в страната. Всеки от тях ще представя един от националните отбори, които ще бъдат част от европейското първенство в България.

В група А са България, Португалия и Полша, представени съответно от ВК Славия, ВК Етрополе и ВК Люлин. В група Б ще се състезават Украйна, Израел и Република Северна Македония, представени от ВК Левски, ВК ВАСК и ВК ЦСКА.

Форматът е съобразен с възрастта на участниците и спецификата на детския волейбол. В груповата фаза всеки отбор ще изиграе по един мач срещу останалите състави в своята група. Двубоите ще се играят във формат два от три гейма, като всеки гейм ще бъде до 15 точки. За турнира ще бъде използвана официалната топка за мини волейбол в България.

Програмата започва в 09:00 часа с двубоя между България и Полша. След него са предвидени срещите Украйна - Северна Македония, Португалия – България, Израел - Украйна, Полша - Португалия и Република Северна Македония - Израел.

След приключването на груповата фаза предстои елиминационната част на турнира, като общо ще бъдат изиграни 11 срещи.

Мини европейското първенство е част от инициативите, които ще съпътстват началото на големия волейболен форум в София. Освен състезателен характер, турнирът има за цел да даде на най-малките състезатели възможност да бъдат част от атмосферата на европейското първенство и да почувстват, че и те са част от голямото волейболно семейство.

За децата това ще бъде възможност не просто да играят волейбол, но и да представят държава, да носят нейното име и цветове и да преживеят своето „европейско първенство“ на същото място, където само няколко дни по-късно ще се срещнат най-добрите волейболисти на континента.

Инициативата е насочена към най-младото поколение и носи посланието, че големият волейбол започва именно от детските зали, първите тренировки и любовта към играта. Мини европейското първенство ще се проведе на 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“.

#Евроволей 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
3
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
4
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
5
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
6
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Волейбол

Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
Теодор Салпаров: Радвам се, че световни звезди ще дойдат на бенефиса ми Теодор Салпаров: Радвам се, че световни звезди ще дойдат на бенефиса ми
Чете се за: 01:45 мин.
Олимпийски шампион и сръбска звезда довървшат Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров Олимпийски шампион и сръбска звезда довървшат Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров
Чете се за: 02:35 мин.
Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за Евроволей Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за Евроволей
Чете се за: 00:55 мин.
Етрополе вече разполага с игрище за плажен волейбол Етрополе вече разполага с игрище за плажен волейбол
Чете се за: 04:15 мин.
Мила Пашкулева: От нас остава единствено да надграждаме Мила Пашкулева: От нас остава единствено да надграждаме
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и разширяването
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Малала Юсафзай избра „Остайница“ на Рене Карабаш сред...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ