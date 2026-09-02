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Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за Евроволей

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Спорт
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Специалната инсталация ще бъде открита на 4 септември.

площад света неделя столицата става пешеходен
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Голяма волейболна топка ще украси една от емблематичните локации в центъра на София - площад "Света Неделя" в близост до църквата "Света Неделя". Специалната инсталация ще бъде открита на 4 септември (петък) в 10:30 часа. Часовникът с обратното броене до шампионата ще ще бъде пуснат от Васил Терзиев, Любомир Ганев, Алекс Грозданов, Джанлоренцо Бленджини и Андрей Жеков.

Във волейболната топка ще бъде вграден часовник, който ще отброява времето до началото на европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. Откриващият мач на Евроволей 2026 е на 9 септември от 19 часа в "Арена 8888".

Любимците на България - световните вицешампиони от 2025 г., излизат пред родна публика срещу Северна Македония.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г.

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