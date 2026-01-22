Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция

Локомотив Пловдив постигна минимален успех с 1:0 срещу сръбския Напредак Крушевац в първата си контролна среща по време на подготвителния лагер в Турция. Единственото попадение в спаринга реализира Каталин Иту в началото на втората част.

Двубоят започна по-активно за българския тим, като в първия четвърт час игра футболистите на Душан Косич имаха две възможности пред противниковата врата. Първо удар на Мартин Русков бе спасен, а след това Хуан Переа стреля опасно, но топката бе изчистена от голлинията.

В 19-ата минута Боян Милосавлевич трябваше да се намесва след точен изстрел от границата на наказателното поле.

До края на първата част Каталин Иту и отново Переа получиха шансове за гол, но не съумяха да реализират.

Второто полувреме започна с отменено попадение на Мартин Русков заради засада, но в 54-тата минута все пак по-добрата игра на „железничарите“ даде резултат и Локомотив откри чрез Каталин Иту.

Малко след това се стигна до спречкване между състезателите на двата отбора и главният съдия изгони Адриан Кова, както и един футболист на сръбския тим.

В 60-ата минута Душан Косич смени целия си титулярен състав и до края повече попадения не паднаха.

За Локомотив предстоят още две проверки на турска земя - срещу косовския Балкани и срещу украинския Колос Коваливка.