БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази
Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция
Снимка: БТА АРХИВ
Слушай новината

Локомотив Пловдив постигна минимален успех с 1:0 срещу сръбския Напредак Крушевац в първата си контролна среща по време на подготвителния лагер в Турция. Единственото попадение в спаринга реализира Каталин Иту в началото на втората част.

Двубоят започна по-активно за българския тим, като в първия четвърт час игра футболистите на Душан Косич имаха две възможности пред противниковата врата. Първо удар на Мартин Русков бе спасен, а след това Хуан Переа стреля опасно, но топката бе изчистена от голлинията.

В 19-ата минута Боян Милосавлевич трябваше да се намесва след точен изстрел от границата на наказателното поле.

До края на първата част Каталин Иту и отново Переа получиха шансове за гол, но не съумяха да реализират.

Второто полувреме започна с отменено попадение на Мартин Русков заради засада, но в 54-тата минута все пак по-добрата игра на „железничарите“ даде резултат и Локомотив откри чрез Каталин Иту.

Малко след това се стигна до спречкване между състезателите на двата отбора и главният съдия изгони Адриан Кова, както и един футболист на сръбския тим.

В 60-ата минута Душан Косич смени целия си титулярен състав и до края повече попадения не паднаха.

За Локомотив предстоят още две проверки на турска земя - срещу косовския Балкани и срещу украинския Колос Коваливка.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
2
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
3
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
5
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Скандал беляза Държавното първенство по борба
6
Скандал беляза Държавното първенство по борба

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Български футбол

Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол
Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол
Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край
Чете се за: 02:02 мин.
Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу
Чете се за: 02:02 мин.
Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Чете се за: 01:00 мин.
Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре
Чете се за: 01:20 мин.
Славия с убедителна победа във втората си контрола Славия с убедителна победа във втората си контрола
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Борда за мир, очаква се ратификация от парламента Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Борда за мир, очаква се ратификация от парламента
Чете се за: 04:47 мин.
По света
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък...
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ