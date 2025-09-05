БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Министър Гуцанов с реакция след нападението над инспектори по труда в Димитровград

У нас
Мъж нападна инспекторите с брадва при проверка на заведение

борислав гуцанов служителите участвали разкриването нелегалните хосписи вие сте тихите герои
Снимка: БТА
"Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани". Това заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод информацията, че екип на Инспекцията по труда е нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори.

"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички", каза министърът.

В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.

"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега", категоричен е министър Гуцанов.

#полицията в Димитровград #нападение с брадва #инспекция по труда

Нов пожар пламна над село Плоски
Нов пожар пламна над село Плоски
Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк
Чете се за: 00:20 мин.
В Историческия музей в Пловдив представят изложба и филм, посветени на Съединението на България В Историческия музей в Пловдив представят изложба и филм, посветени на Съединението на България
Чете се за: 02:07 мин.
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово 80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Чете се за: 00:42 мин.

