Министър Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за „такса водомер“ от проекта на Закон за ВиК

Призовавам народните представители да отхвърлят текстовете за т.нар. такса водомер от проекта на Закон за ВиК. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Болярово днес.

Той напомни, че законопроектът е подготвян няколко години от различни правителства, но се внася сега, тъй като приемането му е условие за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Това е единственото обстоятелство сега да коментираме закона и той да бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Аз никога не съм подкрепял т.нар. такса водомер и призовавам народните представители да я отхвърлят, както и други текстове, тъй като те не са добре обмислени, когато е писан законопроектът, и сега будят спорове“, подчерта министър Иванов.

Той изрази надежда народните представители да проявят разум и след дебат да излязат с нов закон, който е от полза на гражданите, общините и ВиК операторите, защото интересите им трябва да бъдат съчетани. Министърът обясни, че идеята за такса водомер е била да се въведе механизъм за поддръжка на водопроводните системи по аналогия с електропреносната мрежа, за която се дължи такса.

„Очевидно обаче това не среща разбиране и не е намерен компенсаторен механизъм, поне в тези текстове на закона, както е при електропреносната мрежа, където при липса на качество или прекъсване на услугата потребителите получават обезщетение“, коментира още той.

Иванов добави, че ако народните представители намерят възможност за подобен баланс, могат да го приемат.

„Ние сме изпълнили своя ангажимент – да внесем закона, за да не се стигне до наказателна процедура от Европейската комисия. Оттук нататък всичко е в ръцете на Народното събрание. Трябва да имаме Закон за ВиК, защото това е условие по Плана за възстановяване и устойчивост“, категоричен бе Иван Иванов.

В отговор на въпрос за незаконно построените обекти в к.к. „Елените“ министърът съобщи, че ДНСК е издала акт за установяване на незаконен строеж.

„Бях на място и лично се уверих, че в Елените е извършено нещо безобразно. Колегите от ДНСК винаги са вършили работата си безпристрастно и професионално. Подкрепям ги в това дело да продължат по същия начин. Всички действия по констатация са извършени и представени пред обществото. Следва срок за обявяване на акта, който тече от вчера. Всички засегнати лица имат право на възражение. След това се издава заповед за събаряне, която влиза в сила след изтичане на срока и подлежи на обжалване по съдебен ред“, обясни Иванов.

Той призова за бързо и обективно разследване, за да се установят длъжностните лица, позволили незаконно строителство в коритото на реката, причинила бедствието.

„Срокът е 14 дни, в които всички засегнати лица могат да представят становища. Според мен незаконно изграденото корито на река Дращела трябва да бъде съборено, защото е причинило потопа там. Това е констатацията на ДНСК. Собствениците трябва да търсят обезщетение от тези, които са построили, продали или разрешили да се случи това в реката“, заяви министърът.

За разчистването на щетите от бедствието министърът напомни, че имотът е 100% частна собственост, включително улиците, водопроводната, канализационната и електропреносната мрежа.

„Към днешна дата няма законово основание държавата да извършва подобни дейности там. Отпуснати са помощи – вода за жителите в Елените, техническа подкрепа на пострадалите, както и средства за семействата на загиналите“, посочи той. „Изразявам своята съпричастност към всички пострадали, но трябва да се мисли до каква степен могат да се извършват дейности, които застрашават човешки животи. Ако това бедствие се беше случило в активния туристически сезон, жертвите нямаше да са четирима“, допълни министърът.

Министър Иванов съобщи, че проверките на ДНСК по Черноморието продължават и при установяване на други строежи, изградени в речни корита, ще бъдат предприети необходимите действия.

Регионалният министър подчерта и важността от приемането на държавен бюджет за следващата година, за да има средства за пътна инфраструктура. В началото на 2026 г. ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за уширяване до четири ленти на пътя към граничен пункт Лесово. До започване на реалните строителни дейности пътят ще бъде поддържан и асфалтиран, а най-тежките участъци – приведени във вид, осигуряващ безопасно движение.