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Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

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Спорт
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Снимка: ММС
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика в Бургас Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов. Българската двойка завоюва отличието при дебюта си при мъжете и жените в състезание от подобен ранг.

„Поздравявам ви за отличното представяне и за характера, който показахте. Да спечелиш медал още в първото си участие на Световна купа при мъжете и жените е сериозно постижение и доказателство за големия ви потенциал. Имаме традиции в спортната акробатика и аз вярвам, че с упорит труд и постоянство ще продължите да развивате таланта си и ще постигнете още по-големи успехи“, каза министър Керязов.

Следващото голямо предизвикателство пред Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов е Световното първенство в Италия през септември. По думите на техния треньор Гергана Денева в следващите месеци усилията ще бъдат насочени към повишаване на трудността и прецизиране на изпълнението на съчетанията.

По време на срещата представителите на Българската федерация по спортна акробатика подчертаха, че България разполага със силно и перспективно поколение състезатели, което дава основание за оптимизъм за бъдещето на спорта у нас. Бяха обсъдени и предизвикателствата, свързани с подготовката за големите международни форуми, както и възможностите за още по-добро обезпечаване на тренировъчния процес.

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#Кристиян Манолов #Вилияна Костадинова #министър Енчо Керязов

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