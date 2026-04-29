Министър Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в кв. „Малинова долина“

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка на терен в столичния квартал „Малинова долина“ и лично присъства на инспекцията. Поводът е постъпил сигнал с твърдения за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. Резултатите бяха докладвани на министъра, директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита проф. д-р Жана Джунова, зам.-министър Красимир Ненов и други длъжностни лица.

„В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон“, съобщи Трайков. По думите му измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда, при спазване на ограниченията за достъп.

Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена.

„Този казус се влачи с десетилетия. Недопустимо е подобен проблем да остава нерешен в жилищен квартал на София“, заяви той.

„Възложих на ДПРАО да изготви доклад с оценка на необходимите средства, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет“, посочи министър Трайков.

Закритата база на Централното изотопно хранилище е разположена върху терен – публична държавна собственост, който към момента принадлежи на Българския червен кръст. Сградите и съоръженията са възложени за управление на Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването. Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, възстановяването на замърсени с радиоактивни вещества терени се извършва при разрешителен режим, като лицата, в резултат на чиято дейност се генерират отпадъците, носят отговорност и поемат разходите за тяхното безопасно управление.