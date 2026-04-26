БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на отбраната на Мали e бил убит при джихадистките атаки срещу столицата Бамако

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази
Мали, Бамако, нападение на джихадисти
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на отбраната на Мали - Садио Камара, е бил убит при вчерашните координирани атаки на свързани с "Ал Каида" джихадисти, съюзили се с туарегски бунтовници, предадоха световните агенции. Камара е загинал при нападението срещу гарнизонния град Кати в покрайнините на Бамако.

В Кати днес продължително време се чуваше стрелба, добавя Ройтерс, като се позовава на очевидци. Изглежда боевете продължават, въпреки че малийската армия обяви, че си е върнала контрола върху района.

ООН призова за международна реакция на насилието и тероризма в западноафриканския регион Сахел.

"Генералният секретар (Антонио Гутериш) е дълбоко обезпокоен от съобщенията за атаки в няколко района на Мали. Той категорично осъжда тези актове на насилие", написа говорител на ООН в социалната мрежа "Екс".

Свързаните с "Ал Каида" джихадисти и техни съюзници тауреги поеха отговорност за координираните атаки край Бамако, в райони, в които е развит златодобивът, и в някои други части на страната. Това бяха едни от най-кръвопролитните нападения срещу малийското правителство досега.

Все още не се знае колко души са убити, не е ясно и какво точно се случва в град Кидал, който джихадистите твърдят, че са завзели. Говорител на малийското правителство каза, че 16 души са били ранени и че ситуацията в контролираните райони вече е напълно овладяна.

Групировката "Фронт за освобождение на Азауад", която е на туарегите и която десетилетия наред участва в различни бунтове срещу малийските власти, днес обяви, че е завзела Кидал. Говорител на групировката заяви в социалната мрежа "Екс", че е било сключено споразумение, позволяващо на руски наемници, намирали се в града и сражавали се там на страната на малийската армия, да напуснат обсадена база извън населеното място, където малийската армия все още поддържа отбранителни позиции.

Сегашното правителство на Мали дойде на власт след преврати, извършени през 2020 и 2021 г. Впоследствие военните изгониха разположените в страната западни сили и се обърнаха към Русия за помощ в борбата срещу джихадистите.

През 2024 г. бойци от ГПИМ атакуваха център за подготовка на жандармеристи и убиха около 70 души. Неотдавна джихадистите блокираха вноса на гориво, което имаше тежко отражение върху жителите и предприятията в Бамако.

Правителството, оглавявано от Асими Гоита, напоследък се стреми към сближаване с Вашингтон в областта на сигурността и евентуално сътрудничество в проучването и добива на полезни изкопаеми.

Министърът на външните работи на Мали в понеделник заяви за Ройтерс, че джихадистите в региона са подкрепяни от съседни държави и чуждестранни сили, но отказа да назове конкретни имена.

#джихадистки атаки #Мали #министър на отбраната #"Ал Кайда" #убит

Последвайте ни

ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
3
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО
6
Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Африка

Столицата на Мали под прицела на най-голямата джихадистка атака на бунтовнически групировки
Столицата на Мали под прицела на най-голямата джихадистка атака на бунтовнически групировки
Египетски археолози откриха в делтата на Нил масивна статуя, за която се смята, че изобразява Рамзес Велики Египетски археолози откриха в делтата на Нил масивна статуя, за която се смята, че изобразява Рамзес Велики
Чете се за: 02:15 мин.
Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради
Чете се за: 03:02 мин.
Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV Литургия пред 120 000 души в камерунския град Дуала отслужи папа Лъв XIV
Чете се за: 01:57 мин.
Пясъчна буря оцвети небето над Либия и гръцкия остров Крит Пясъчна буря оцвети небето над Либия и гръцкия остров Крит
Чете се за: 00:45 мин.
През 2025 г. над 17% от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка През 2025 г. над 17% от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията
Чете се за: 04:10 мин.
По света
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Всеки трети българин страда от някаква алергия
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ