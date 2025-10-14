Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси

Предложения за дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус изпрати министърът на правосъдието Георги Георгиев до Нотариалната камара. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.

Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от една година и налагане на финансова санкция е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба. Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м. с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба осем месеца по-късно, посочват от министерството.

Проверката на Инспектората е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква Гражданския процесуален кодекс. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.

По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установил и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“. При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него. Изготвил е немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.

Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава – четири, са били дарени, а един е продаден без негово знание. Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.

Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за една година, е от Балчик. Отново за издаден констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки, се посочва в съобщението.

Предложено е и дисциплинарно наказание „предупреждение за лишаване от правоспособност“ за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.

От министерството посочват, че резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея.

През юли правосъдният министър Георги Георгиев посочи, че се работи по по мащабна нормативна реформа за противодействие на имотните измами.