Министърът на правосъдието обжалва избора на и.ф. председател на Административен съд – Пловдив

Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на и.ф. председател на Административен съд – Пловдив. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) от 7 юли 2026 г. е определен Янко Ангелов за временен ръководител на Административния съд – Пловдив.

Министър Найденов посочва, че не е налице необходимост и неотложност тази точка да е включена като извънредна в дневния ред на СК на ВСС. С тези действия е избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на СК на ВСС, както и на самия министър, липсват и мотиви за обосновка на кандидатурата на съдия Ангелов.

По отношение на превръщането в практика на внасяне на извънредни точки на заседание, министър Николай Найденов изпрати писмо и до Прокурорската колегия на ВСС (ПК на ВСС).