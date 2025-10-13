БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Миньор 2015 намери верните решения срещу Академик в Перник

"Чуковете" надделяха над пловдивчани за първа победа в НБЛ.

Миньор 2015 намери верните решения срещу Академик в Перник
Миньор 2015 мина по трудния път за своя първи успех от началото на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич надделяха над Академик Бултекс 99 с 83:80 в мач от втория кръг. В зала "Борис Гюдеров "чуковете" имаха аванс през повечето време от срещата, но едва в края намериха сили да спечелят и да нанесат второ поредно поражение на състава на Йордан Янков в родния елит.

В игра за "жълто-черните" се завърна Игор Кесар, но двубоят не бе завършен от Филип Бакич, който натрупа пет лични нарушения.

Тимът от Перник вече има на сметката си победа и загуба, а пловдивският тим все още не знае какво е успех след два кръга. На 18 октомври (събота) Миньор ще бъде гост на Левски. От своя страна Академик ще бъде домакин на Берое Стара Загора ден по-късно.

Безплодните атаки взеха връх в началните минути, като опитите за по-агресивна защита също надделяваха. Алекс Уандие демонстрира на какво е способен в нападение и осигури лидерството на домакините, но Васил Бачев, Николай Михайлов и Обрад Томич имаха с какво да отвърнат на удара, за да сътворят пълен обрат и да изстрелят гостите с точка напред в края на дебютната част.

Константин Паисиев и Унадие направиха така, че „чуковете“ да не отстъпят лидерството и в началото на втория период. Пловдивчани срещнаха трудности с това да намерят водещ реализатор, а Лъчезар Тошков, Игор Кесар и Лазар Станкович доведоха до това „жълто-черните“ да се приберат в съблекалнята при 42:36.

Точният мерник на Кесар се превърне в основния фактор за тима от Перник да остане в ролята на лидер и в хода на третата част. Пловдивският отбор също показа какво може, особено зад дъгата, а Бачев се отличи в това отношение и гостите стигнаха до обрата, повеждайки с 4 точки след 30 минути игра.

Отборът от Пловдив бе на гребена на вълната и на старта на финалната десетка, в която се справяше с мисията си да брани крехкото си лидерство. Кесар, Станкович и Тошков бяха на друго мнение, като усилията на тримата бяха достатъчни за нов подем на домакините и аванс от 5 точки в последните 2 минути. Забивка на Бачев съкрати пасива на гостите до минус 2 с 42 секунди, оставащи до края. След последвал пропуск и видеопосторение топката остана притежание за перничани, а два точни наказателни удара на Кесар в последните 13 секунди сложиха точка на спора.

Игор Кесар даде тон на Миньор с 27 точки и 7 борби. Лазар Станкович финишира с 15 и 19 овладени под двата ринга топки, Алекс Уандие регистрира 14 и 7 овладени под двата коша топки. Лъчезар Тошков финишира с 12 точки и 6 асистенции.

Васил Бачев отговори за Академик с 22 точки. Обрад Томич (14 борби) и Джакез Йоу реализираха по 12, Николай Михайлов записа 11 и 6 овладени под двата ринга топки.

