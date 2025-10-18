Миньор 2015 премина през обрат срещу Левски

Миньор 2015 постигна втори успех в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич надделяха трудно срещу Левски с 82:76 в мач от третия кръг. В зала "Триадица" отборът от Перник трябваше да се потруди доста, като използва силно второ полувреме, в което обърна хода на събитията и това бе достатъчно да остави играчите на Константин Папазов с празни ръце от началото на сезона.

Така "чуковете" имат на сметката си две победи и една загуба, а "сините" все още не знаят какво е успеха след три изиграни срещи в родния елит. На 24 октомври (петък) Миньор ще влезе в ролята на домакин срещу Спартак Плевен. От своя страна Левски почива в следващия кръг.

Стартът не се славеше с добра резултатност. Това обаче не попречи на домакините първи да се сдобият с по-сериозна преднина, изградена от соловите прояви на Златин Георгиев, Александър Александров и Лъчезар Димитров. Соловите прояви на Игор Кесар и Филип Бакич позволиха на гостите да се отърсят от статуквото, но „сините“ удържаха аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Столичният тим показа добро лице в зашита за начало на втория период и си върна предимството, като започна да мечтае и за двуцифрено изражение. Аргументите на „чуковете“ липсваха, особено в нападение, което помогна на домакините да изпълнят своята цел и да се изстрелят на голямата почивка при 41:30.

„Жълто-черните“ включиха на други обороти на старта на второто полувреме, когато заздравиха защитата и провокираха обрат чрез Васил Попов, Бакич и Кесар. Момчил Кадиев и Александров поддържаха огъня за „сините“, но отборът от Перник се пребори за аванс от 2 точки след 30 минути игра.

Алекс Уандие, Попов и Кесар удължиха възхода на гостите във финалната десетка, в която мисълта за двуцифрена разлика ставаше все по-реална. Точните стрелби зад арката, дело на Марио Боянов и Георгиев, върнаха надеждите на столичния тим, стопявайки изоставането му само до 3 точки. В този момент Кесар отново даде да се разбере, че ще бъде лидера на перничани и собственоръчно им върна спокойствието. Боянов и Кадиев върнаха за момент интригата, но Лазар Станкович и Бакич не сбъркаха от наказателната линия в последните секунди, за да пратят радостта в гостуващия лагер.

Игор Кесар вдъхнови Миньор със своите 24 точки и 5 борби. Васил Попов отбеляза 17 точки, Алекс Уандие записа 16, Филип Бакич регистрира 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Златин Георгиев бе над всички за Левски с 15 точки и 11 борби. Максим Бочев финишира с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Момчил Кадиев има 13 и 6 асистенции. Александър Александров наниза 10 точки.