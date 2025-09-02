Миньор се подсили с тежко крило от Сърбия

Лазар Станкович записва средно по 5.7 точки и 4.4 борби за 13 мача в естонския шампионат.
Баскетболният Миньор Перник обяви нов трансфер, съобщиха от клуба. Става въпрос за сърбинът Лазар Станкович.
"Миньор 2015 продължава със селекцията за новия сезон. Тимът привлече четвърто чуждестранно попълнение това лято - сърбина Лазар Станкович. Баскетболистът е роден на 17 ноември 1999 година. Висок е 206 сантиметра и играе на позиции 4 и 5", информираха от тима на официалния си профил във Фейсбук.
"Станкович дава ход на сезон 2024/2025 в Пярну, но в началото на календарната година преминава в друг естонски отбор - Рапла. Сърбинът стига до бронзовите медали с последния тим в местния елит. Тежкото крило записва средно по 5.7 точки и 4.4 борби за 13 мача в естонския шампионат. Досега 25-годишният играч има периоди още в сръбските Младост, Напредък, Раднички и Нови Пазар", добавиха от лагера на Миньор 2015.