Мирча Луческу няма да води повече националния отбор на Румъния по футбол

Румънската футболна федерация обяви на официалната си страни днес, че Мирча Луческу е приключил мандата си като треньор на румънския национален отбор.

Под негово ръководство Румъния проведе изключителна кампания в Лигата на нациите, в резултат на която националният отбор на страната си осигури място в плейофите за Световно първенство, които се играха в края на миналия месец. Неговият баланс на пейката на националния отбор през този период включва 11 победи, едно равенство и шест загуби.

За 80-годишният Луческу това беше край на неговия втори период начело на тима, но здравословни проблеми го съпътстваха през цялото време. Преди мача с Турция той дори колабира на терена по време на тренировка.

Първият му мандат, в началото на 80-те години на миналия век, остава исторически момент за румънския футбол: под ръководството на Мирча Луческу Румъния се класира за Европейското първенство през 1984 година, първото участие на отбора във финален европейски турнир.

През 2024-а година след много години се върна за втори път и успя да заведе страната си до баражите за участие на Мондиал 2026, но още в първия кръг там отстъпи на Турция.

„Мирча Луческу прие това предизвикателство, дойде и даде всичко за Румъния, демонстрирайки безгранична страст и всеотдайност. Чрез неуморните си усилия и всеотдайност, проявявана във всеки един момент, той показа какво означава истинска любов към националния отбор и към футбола , като по този начин спечели уважението и благодарността ни на всички любители на футбола “, каза Ръзван Бурляну, президент на Румънската футболна федерация, цитиран от страницата.

Кариерата на Луческу във футбола продължава повече от 60 години, а в различни етапи от живота си е тренирал отбори като пиза, Бреша, Реджана и Интер (Милано) в италианската Серия А, турските грандове Галатасарай и Бешикташ, както и украинските Динамо (Киев) и Шахтьор (Донецк).

Очакванията са на мястото му като национален селекционер да бъде назначен най-успешният румънски футболист изобщо Георге Хаджи. Той ще има на разположение два мача през юни, след което през есента ще води националния отбор на страната в турнира на УЕФА Лига на нациите.