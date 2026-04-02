Мирча Луческу няма да води повече националния отбор на Румъния по футбол

Чете се за: 03:02 мин.
Очакванията са на мястото му като национален селекционер да бъде назначен най-успешният румънски футболист изобщо Георге Хаджи.

Румънската футболна федерация обяви на официалната си страни днес, че Мирча Луческу е приключил мандата си като треньор на румънския национален отбор.

Под негово ръководство Румъния проведе изключителна кампания в Лигата на нациите, в резултат на която националният отбор на страната си осигури място в плейофите за Световно първенство, които се играха в края на миналия месец. Неговият баланс на пейката на националния отбор през този период включва 11 победи, едно равенство и шест загуби.

За 80-годишният Луческу това беше край на неговия втори период начело на тима, но здравословни проблеми го съпътстваха през цялото време. Преди мача с Турция той дори колабира на терена по време на тренировка.

Първият му мандат, в началото на 80-те години на миналия век, остава исторически момент за румънския футбол: под ръководството на Мирча Луческу Румъния се класира за Европейското първенство през 1984 година, първото участие на отбора във финален европейски турнир.

През 2024-а година след много години се върна за втори път и успя да заведе страната си до баражите за участие на Мондиал 2026, но още в първия кръг там отстъпи на Турция.

„Мирча Луческу прие това предизвикателство, дойде и даде всичко за Румъния, демонстрирайки безгранична страст и всеотдайност. Чрез неуморните си усилия и всеотдайност, проявявана във всеки един момент, той показа какво означава истинска любов към националния отбор и към футбола , като по този начин спечели уважението и благодарността ни на всички любители на футбола “, каза Ръзван Бурляну, президент на Румънската футболна федерация, цитиран от страницата.

Кариерата на Луческу във футбола продължава повече от 60 години, а в различни етапи от живота си е тренирал отбори като пиза, Бреша, Реджана и Интер (Милано) в италианската Серия А, турските грандове Галатасарай и Бешикташ, както и украинските Динамо (Киев) и Шахтьор (Донецк).

Очакванията са на мястото му като национален селекционер да бъде назначен най-успешният румънски футболист изобщо Георге Хаджи. Той ще има на разположение два мача през юни, след което през есента ще води националния отбор на страната в турнира на УЕФА Лига на нациите.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Национални отбори

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
