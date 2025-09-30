Мистериозна диагонална пешеходна пътека се появи в центъра на София

На кръстовището на „Солунска“ и „Княз Борис Първи“ се появи нестандартна пешеходна пътека – тясна и под диагонал. Според хора от района тя е изрисувана преди няколко дни, най-вероятно през нощта.

Общината уточни, че не е възлагала такава пътека и тя не отговаря на стандартите. Затова вече е разпоредено да бъде премахната, а случаят ще бъде предаден на СДВР.

Мненията на минувачите са различни – едни казват, че изобщо не ѝ обръщат внимание, други я смятат за шега, а трети я намират за опасна и непрофесионално направена. Френска гражданка дори сподели, че е изненадана колко малка и незабележима е в сравнение с пътеките в нейната страна.

До момента не е ясно кой е „авторът“ на тази диагонална пешеходна пътека.