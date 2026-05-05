Митничари на "Гюешево" задържаха контрабандни бездимни тютюневи изделия

Митнически служители задържаха 19 200 къса бездимни тютюневи изделия при проверка на автобус, влизащ в страната през пункт "Гюешево". Това е втори подобен случай за последната седмица в района на пункта.

На 3 май 2026 г. автобус, пътуващ от Косово за Турция, е отклонен за щателна митническа проверка. Инспектори от ТД "Митница София" открили 960 кутии бездимни стикове, укрити в кухина зад резервоара на превозното средство. Стоката е без български акцизен бандерол.

Член на екипажа е признал, че изделията са негови. По случая е съставен акт по Закона за митниците, като вземанията по наказателното постановление са обезпечени.