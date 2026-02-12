Митничари задържаха близо пет милиона контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

Близо пет милиона броя в над 240 000 кутии контрабандни цигари са разкрити при проверка на камион с турска регистрация на граничния пункт "Капитан Андреево" в камион, съобщиха от звеното в Свиленград на пресцентъра на Агенция "Митници".

Разкритото количество контрабанда на стойност 958 756 евро е превозвано през страната ни от Турция на път за Нидерландия. Незаконно превозваната стока е установена в сряда, на 11 февруари, при щателна проверка по приложен метод на контрол "анализ на риска".

Пред българските митнически власти водачът на камиона, който е с турско гражданство, е представил документи, според които превозва алуминиево фолио, керамика и метални свредели и шила. В хода на контролните действия в товарното помещение се установява, че по-голяма част от кашоните са пълни, вместо с декларираната стока, със стекове цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол. Точният брой на откритото количество тютюневи изделия е 4 989 400 къса.