БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В извънредно издание на предавенето "Интервюто" на 1 януари заместник-председателят на УС на Асоциацията на банките Цветанка Минчева ще отговаря на въпроси, свързани с банковата система и въвеждането на еврото.
Водещ е Надя Обретенова. Питайте и подавайте сигнали за нередности в специалната секция на сайта ни "Моите въпроси за еврото".

Два дни преди въвеждането на общата европейска валута - въпросът е от наши сънародници, които вече са готови за промяната.

Пенка Милушева ни пита: Къде в Благоевград се плаща с евро?

В цялата страна разплащането в евро ще започне от полунощ на 1 януари. През първия месец на новата година ще се използват и двете валути, като целта е обмяната да се случи до края на първия месец от годината. Това е периодът, в който от банкоматите ще теглим само евро, в новата валута ще получаваме и заплатите, и пенсиите, а търговците ще трябва да връщат рестото в евро, освен когато не им стигат наличностите.


#"Моите въпроси за €" #България и еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина бившият председател на СДС Борис Марков
1
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
2
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
3
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
4
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Бойко Борисов: Играете си с нещо, което не разбирате
5
Бойко Борисов: Играете си с нещо, което не разбирате
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
6
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: България и еврото

Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
Чете се за: 02:15 мин.
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 02:57 мин.
Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции Институциите стриктно следят за необосновано покачване на цените, налагат се и санкции
Чете се за: 02:00 мин.
Преди приемането на еврото: Какви са притесненията на жителите на с. Зайчино Ореше? Преди приемането на еврото: Какви са притесненията на жителите на с. Зайчино Ореше?
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ