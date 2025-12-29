Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро?

В извънредно издание на предавенето "Интервюто" на 1 януари заместник-председателят на УС на Асоциацията на банките Цветанка Минчева ще отговаря на въпроси, свързани с банковата система и въвеждането на еврото.

Водещ е Надя Обретенова. Питайте и подавайте сигнали за нередности в специалната секция на сайта ни "Моите въпроси за еврото".

Два дни преди въвеждането на общата европейска валута - въпросът е от наши сънародници, които вече са готови за промяната.

Пенка Милушева ни пита: Къде в Благоевград се плаща с евро?

В цялата страна разплащането в евро ще започне от полунощ на 1 януари. През първия месец на новата година ще се използват и двете валути, като целта е обмяната да се случи до края на първия месец от годината. Това е периодът, в който от банкоматите ще теглим само евро, в новата валута ще получаваме и заплатите, и пенсиите, а търговците ще трябва да връщат рестото в евро, освен когато не им стигат наличностите.





